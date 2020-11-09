بعد زيادة الإصابات.. ٣ مفاجآت عن كورونا في مصر

وفيات وإصابات لحالات بالمنازل



ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، لأنهم لا يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء، ويجب فعل ذلك ولكن مع أخذ الحيطة والحذر وألا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري، متابعة: " 65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت".



مصر لم تدخل الموجة الثانية



وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر لم تدخل الموجة الثانية لفيروس كورونا حتى الآن، والزيادة الحالية في إصابات كورونا لا تعني انتهاء الموجة الأولى أو دخول مرحلة ثانية.





طريقة غريبة لانتشار الفيروس



الدكتور نبيل الدبركى استشارى أمراض الصدر قال إن الحديث بصوت عالى يساعد على خروج كمية من الرزاز مما يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا، وأن انخفاض درجة الحرارة يعمل على تنشيط الفيروس ويزيد من نشاطه، مشيرا إلى أن التواجد داخل الأماكن المغلقة المكيفة لابد لمن يتواجد بداخلها من ارتداء الكمامة لأن المكان المغلق يساعد ويسهل انتشار فيروس كورونا.



وطالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جميع المصالح وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة إلى "النصف" وسط تحذيرات من ارتفاع جديد من إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الشتاء.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





مع عودة حالات كورونا للزيادة، طرحت عدد من المفاجآت عن مسار الفيروس في مصر، وهو ما يؤدي إلى أهمية إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من أجل الحد من انتشار الوباء بالبلاد خلال الفترة المقبلة.وفي الساعات الأخيرة، تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وبذلك بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.