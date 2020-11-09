ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 0.15% خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 3.34 نقطة ليصل إلى مستوى 2184.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 57.6 مليون سهم محققة ما قيمته 89.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1208 صفقة لعدد 29 سهماً.
وصعد بسوق دبي المالي اليوم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 1.05%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.23%، 0.20%، على التوالي.
وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.45%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 3.01%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.6 مليون ورقة بقيمة 55.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.50%.
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