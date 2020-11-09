بهذه الكلمات.. كريم الحسيني ينعى صابر الحمامي ويستعيد ذكرياته معه

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نعى الفنان كريم الحسيني مصفف الشعر الشهير صابر الحمامي الذى رحل عن عالمنا اليوم.



ونشر كريم صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وودعه بكلمات مؤثرة قائلاً:"اللهم اغفر له وارحمه يارب والحقه بالصالحين مع السلامه ياعم صابر الحمامى".



وتابع قوله : البوست ده كنت كاتبه مارس 2020 شخصيات أثرت فى حياتى .. عم صابر الحمامى راجل طيب وفنان حساس بجد .. أثر فيا وشكل وجدانى وكون تفاصيل فى شخصيتى من غير ما يحس .. عم صابر كوافير سنيمائى كبير له إسمه وتاريخه .. قابلته ٢٠٠٨ فى مسلسل عرب لندن وسافرنا مع بعض سلو ڤينيا.. وهنا بدأت الصداقه .. ساعتها كان معايا ورق مسلسل جمال عبد الناصر .. كنت واخده معايا عشان أذاكر هناك .. ولأن الشخصيه كانت صعبه ومُعقده وتعبانى فى المذاكره .. وكمان عملها إمبراطور التمثيل عندنا عمنا أحمد ذكي .. فاكُنت خايف أوى.



واستكمل كريم حديثه : ومن كُتر خوفى بقيت بتأمل شخصية جمال عبد الناصر مش بذاكرها .. وفى يوم شافنى عن صابر واقف على جبل ومشغل مزيكا فى ودانى وعمال أتمشى وأنا حاطط إيدى ورا ضهرى بحاول أمشى مشية جمال عبد الناصر .. سألنى وقولتله .. ضحك وعنيه بتدمع لأنه كان ناصرى النزعه .. وقعد يحكيلى عن جمال عبد الناصر وعبدالحليم حافظ وأغانى الثوره .. لدرجة إنى مابقتش بمسك ورق المسلسل كتير .. لكن بقيت بسمع حواديت عم صابر كتييييير .. قد إيه بقي !!؟؟ ٣ أسابيع فى سلوڤينيا.. قايم نايم بسمع عن صابر بكل وجدانى ، وهو نفسه كان مستغرب .. لدرجة إنى وأنا نازل مصر أصور شعرى كان طوييييل أوى .. كنت بلمه بتوكه .. أصريت إن عم صابر هو اللى يقُصلى قَصة .. ونزلت وصورت وشوفت نجاح الشخصيه فى عيون أستاذتى اللى بثق فيهم سوسن بدر وصلاح عبدالله.



واستكمل كريم حديثه قائلاً:"شوفت النجاح قبل ما أقيس على الجمهور ورد الفعل فى الشارع .. ونزل المسلسل .. وبالنسبه لى خطوة مهمه جدا فى حياتى على مستوى حصاد الجوايز والناس المهمه اللى كلمتنى ساعتها تباركلى منهم أستاذنا الراحل نور الشريف .. وعمرى ماهانسى جُمله قالتها بنت الزعيم جمال عبد الناصر .. انا ماشوفتش بابا فى سن المراهقه .. لكن شوفته فى المسلسل .. يااااااه على كرم ربنا .. كُل ده ربنا جعل سبب له وهو عم صابر الحمامي .. والنهارده وأنا عندى حلقه فى التليفزيون المصري .. قولت أعدى أسلم عليه وأقعد معاه شويه .. يالهوى على كمية الرسايل اللى خدتها منه والحكايات اللى سمعتها .. كان نفسى أعمل حلقه أو برنامج من كذا حلقه وأسيبه يتكلم .. إيه كمية المشاعر والأحاسيس الحقيقية الصادقه اللى بيتكلم بيها دى.



وأنهى كريم حديثه قائلاً :"مثلا .. حكالى إنه لما تم ٢٠ سنه راح تطوع فى الجيش عشان الحرب وساعتها حاله الخدمه فى إدارة الشؤون المعنوية فرع السنيما بستوديو جلال وكان معاه وقتها عاطف الطيب ، أحمد راتب ، أحمد ماهر ، رياض الخولي كل دول فى كتيبه واحدة ، بيعملوا إيه دول !!؟ بينقطوا فن ⁦

وحكالى موقف عن عمر الشريف فى مسلسل حنين وحنان .. إنه أشاد بيه وقال إنه لا يقل أهمية عن أى كوافير عالمى بل أكثر خبره .. ساعتها قعد مع نفسه وعينه دمعت وقال ل نفسه جمله فلسفيه ( عمر الشريف بنى آدم زيه زيى نفس جهاز التنفس والاعضاء بشر زيى قالى كلام صادق وحسيت إنه بيحبنى عينى دمعت .. أمال رب البشر والكون لو فعلا حسيت إنه بيحبنى هاعمل إيه !!!؟؟ )

وحكالى على مواقف مع الأبنودي ، محمد فاضل ، فردوس عبدالحميد وغيرهم محتاج أهمله كتاب .. يالهوى يا عم صابر .. لا وإنت كمان جايلى ع الجرح .. من ساعة موت أبويا بقيت عامل زى العيل الصغير اللى بيتعلق بأى أب حقيقي لمجرد إنى أقعد معاه وأسمعه خصوصا لو بيقول كلام صادق زيك يا عم صابر .. طويلة العمر ليك يا حبيبي ودمت دائما ابدا خير صديق وسند وصاحب ليا .. ملحوظه .. الصورة اللى لابس فيها اسود دى كانت من كام اسبوع وكان برضه عندى برنامج ورحت أسلم على عم صابر بس أمى كانت معايا عشان أفسحها فى التليفزيون المصري زى ماكانت بتفسحنى فيه زمان لما كانت موظفه فيه .. والمره دى امى برضه كانت هاتيجى معايا عشان نستعيد زكرياتنا سوا فى التليفزيون .. وبعد ما عملتلها تصريح الدخول ماقدرتش تيجى عشان تعبانه شويه .. وعشان كده قعدت شويه أكتر النهارده مع عم صابر .. شوف حتى التعب عند ربنا بيبقي ليه سبب مش مجرد حدث عابر ..

المهم انى نازل مبسوط عشان شوفتك ياعم صابر .. وبرضه هاتكلم عنك النهارده فى الحلقه .. لأنى بحبك





والجدير ذكره يعتبر صابر الحمامي، من أشهر مُصففي الشعر الذين عملوا في التليفزيون المصري، وكذلك القنوات الفضائية الخاصة والأعمال الفنية، وشارك في العديد من المسلسلات منها "حكايتي"، و"يتربى في عزو" و"حنان وحنين" و"لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"العصيان" و"العطار والسبع بنات".