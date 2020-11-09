ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.23% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي ، بنسبة 0.23% رابحاً 3.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1444.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيممة 236.4 ألف دينار بحريني.





وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.12% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.68%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%.