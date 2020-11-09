ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% رابحاً 50.560 نقطة ليصل إلى مستوى 5551.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 68.810 نقطة ليصل إلى مستوى 6153.16 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحاً 13.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4355.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.41% رابحاً 18.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4437.20 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 139.3 مليون سهم بقيمة 41 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10 آلاف صفقة.


 وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاعي النفط والغاز والبنوك بنسبة 1.06%، 1.04%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.94%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%.
 
وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.08%، يليه سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 12%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 6.73%، فيما تصدر سهم شركة البريق القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 22.73% يليه سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 7.19%، ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.96%.

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