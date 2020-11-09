عملية إنزال جوي لقوات التحالف الدولي وسوريا الديمقراطية في دير الزور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات
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نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، عملية إنزال جوي في ريف ديرالزور شرقي سوريا واعتقال 4 أشخاص موالون لتنظيم داعش، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قتلت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، 14 داعشياً في عملية إنزال جوي جنوب غرب الموصل، على مسافة (400 كيلومتراً شمال بغداد).

 

وذكر بيان صدر عن قيادة عمليات نينوى، الخميس، أن"قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية إنزال جوي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في قضاء الحضر على مسافة (90 كيلومتراً جنوب غرب الموصل)، ودارت اشتباكات مع عناصر داعش، ما أسفر عن مقتل 14 إرهابياً، بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية، قبل أكثر من عام القضاء عسكرياً على تنظيم داعش في البلاد.

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سوريا الديمقراطية دير الزور انزال جوي القضاء على تنظيم داعش التحالف الدولي

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