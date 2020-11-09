من خلال "الفجر الفني"..عزوز عادل يوجه رسالة لنشوى مصطفى

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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وجه الفنان عزوز عادل، رسالة إلى النجمة نشوي مصطفي، ليدعمها بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم ونقلها إلى المستشفى.


وقال عزوز عادل، من خلال الفجر الفني "الفنانة نشوي مصطفي" يا استاذه نشوي الف سلامه على حضرتك وان شاء الله كده تقومي بالسلامة، ونشوفك منورة الشاشة كده دايما، الف سلامه عليكي وان شاء الله هتكوني احسن ".


يشار أن الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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