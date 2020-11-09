حصر عددي لدائرة طوخ وقها ومستقبل وطن يحسم مقعدي الدائرة

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أعلن رئيس اللجنة العامة بدائرة طوخ وقها لانتخابات مجلس النواب الحصر العددي لأصوات الدائرة، وحصل مستقبل وطن على أعلى الأصوات، وحسم مقعدي الدائرة مرشحا مستقبل وطن، أسامة فتحي، وعزيز سابق.



وحصل الأول على 96587، والثاني على 95294 من إجمالي أصوات 180011 بينما الأصوات الباطلة 8077.



بينما جاءت نتائج القوائم القائمة الوطنية 95392، والمستقلين 58754 من إجمالي أصوات صحيحة 154116و33372 باطلة.