بكلمات مؤثرة.. نهال عنبر تنعى صابر الحمامي

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نعت الفنانة نهال عنبر الشاعر صابر الحمامي الذى رحل عن عالمنا اليوم.



ونشرت صورة له عبر حسابها بإنستجرام ، وودعته بكلمات مؤثرة وكتبت : وداعاً يا عشرة العمر 21 سنة شغل وصداقة وأخوة ، دائماً كنت جابني فى حل مواقف حياتي الصعبة والحلوة ، لكن ده أمر الله اللهك لا اعتراض ، إن لله وإنا إليه راجعون .. يارب ارحمه برحمتك الواسعة واغفرله واسكنه فسيح جناته وسبته عند السؤال وصبر أهله.. نسألكم الدعاء والفاتحة الفنان الشهير فى علم الشهر صابر الحمامي.



جدير بالذكر أن نهال عنبر ، شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.