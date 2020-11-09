الجمهور يشيد بأداء مصطفي درويش في مسلسل "ربع قيراط"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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لاقي مسلسل "ربع قيراط" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" تفاعل كبير عبر السوشيال ميديا، وذلك لانه يحكي عن واقعه يعيش فيه الكثير من السيدات بسبب خيانة الزوج.


وكانت أكثر الاشادات التي جاءت لمسلسل "ربع قيراط" كانت من نصيب مصطفى درويش، الذي تألق في دور الرجل الخائن لزوجته "مني" والتي تجسدها ريهام عبد الغفور، رغم تضحياتها ومساندتها له طوال مشوارها.

ورغم أن بعض الجمهور أعرب أستيائه من الدور الذي يقدمه مصطفى درويش، إلي أن أكد بأنه مسلسل على قدر عالي وسيكون له شأن كبير في المستقبل بعدما جسد هذا الدور بشكل احترافي.

وتناقش "حكاية ربع قيراط" معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع.

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