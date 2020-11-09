"مطر غير مؤذي".. شاهد تعليق الأرصاد على طقس اليوم (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشان حالة الطقس، قائلًا: "أمطار اليوم غير مؤذية ومتوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر".

وأوضح "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن غزارة الأمطار ستكون على السلوم والضبعة وهذه الأماكن، ولكن بصورة غير مستمرة مما يقلل من خطورتها.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك غطاء سحابى سيساهم في انخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم.

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في سياق منفصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

كما توقعت الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا في جنوب وشمال سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 17
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 19
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 17
دمياط العظمى 22 والصغرى 19
الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 16
السويس العظمى 24 والصغرى 19
العريش العظمى 24 والصغرى 16
طابا العظمى 24 والصغرى 17
سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 8
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 22
الغردقة العظمى 28 والصغرى 21
الفيوم العظمى 25 والصغرى 18
بني سويف العظمى 25 الصغرى 18

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