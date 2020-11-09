الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

يغيب طاهر محمد طاهر جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن تدريبات المارد الأحمر الجماعية في الفترة المقبلة، بعد تعرضه للإصابة في معسكر منتخب مصر الأول.





مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

كشف مصدر في الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مدة غياب طاهر محمد طاهر صفقة المارد الأحمر الجديدة عن تدريبات الفريق الجماعية.





وكان طاهر محمد طاهر قد اشتكى من شد فى العضلة الأمامية خلال معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، استعدادا لمواجهتى توجو فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.





وأكد المصدر أن طاهر يحتاج إلى 10 أيام حتى يعود للمشاركة بالتدريبات الجماعية مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.





الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي تعاقدوا مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل 21 مليون جنيه، ليعوض رحيل رمضان صبحي الذي انتقل إلى بيراميدز.



