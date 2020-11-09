البورصة تنفذ صفقة علي أسهم "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية " بـ 13.1 مليون جنيه
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية اليوم صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية .
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه قد تم تنفيذ هذه الصفقة من خلال 580 ألف سهم بقيمة إجمالية 13,11 مليون جنيه.
وحققت "العقارية للبنوك" خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019
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