البورصة تنفذ صفقة علي أسهم "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية " بـ 13.1 مليون جنيه









نفذت البورصة المصرية اليوم صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية .





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه قد تم تنفيذ هذه الصفقة من خلال 580 ألف سهم بقيمة إجمالية 13,11 مليون جنيه.







