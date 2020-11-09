روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و796132 إصابة.

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، وصل عدد الوفيات بكوفيد-19 إلى 30793 بزيادة 254 حالة خلال اليوم الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن 10722 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال يوم أمس، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و335141، مع بقاء 430198 حالة نشطة.

وحسب بيانات المركز، فإن أرقاما قياسية للإصابات اليومية بكورونا تم تسجيلها في كل من العاصمة موسكو (6897 حالة) وبطرسبورغ (1403 حالات).



