وفاة مصفف الشعر صابر الحمامي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُوفّي صباح اليوم مصفف الشاعر صابر الحمامي، العامل بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة صحية،وسيتم تشييع جثمانه من مسجد عمرو ابن العاص، عقب صلاة الظهر، بحسب ما كتبه نجله أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقام عدد كبير من موظفي الهيئة الوطنية للإعلام، بـ نعيه، منهمالمذيعة أسماء حبشي التي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" طول عمرك بتدعي لي، طول عمرك بتشجعني وبتقولي أحلى كلام في الدنيا، طول عمرك بتغني لي وبتخليني أغني معاك، ونفضل نغني لحد ماعنينا تدمع، أنت عرفتني معنى الروح الحلوة والمحبة بدون مقابل، أنت أول حد استقبلني في ماسبيرو، وقولت لي أنتي مختلفة وشاطرة، وفيكي مساحة بيضا كبيرة وقلبك متشاف، حبيبي كان كل كلامك مختلف عن الناس مثقف وراقي وحساس ومهذب، أنا جبتلك العود اللي بتحبة من الإمارات يا صابر".

بينما كتبت المذيعة هالة فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" وداعًا يا صابر، الشهامة والرجولة والجدعنة، أفضاله وجمايله علينا كلنا، كل لما أشوفه كنت أقوله لازم تكتب مذكراتك، صابر تاريخ طويل ومشرف، قصة كفاح ونجاح من أعظم عظماء ماسبيرو، المثقف رقيق المشاعر، صانع البهجة والسعادة لكل اللي حوالي، شخصية متفردة".

ويعتبر صابر الحمامي، من أشهر مُصففي الشعر الذين عملوا في التليفزيون المصري، وكذلك القنوات الفضائية الخاصة والأعمال الفنية، وشارك في العديد من المسلسلات منها "حكايتي"، و"يتربى في عزو" و"حنان وحنين" و"لا أحد ينام في الإسكندرية"، و"العصيان" و"العطار والسبع بنات".

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