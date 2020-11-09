نجم الأهلي يقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما غاب عن الفريق الأحمر لفترة طويلة بسبب الإصابة.


وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس في شهر ديسمبر الماضي خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم ستارز بدوري أبطال إفريقيا.


وبدأ مدافع الأهلي في المشاركة في التدريبات البدنية الجماعية بالإضافة إلى تدريبات الكرة بشكل خفيف.


ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في مران الأهلي بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ٢٧ نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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