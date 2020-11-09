تصرف غريب من الهضبة عمرو دياب تجاه معجب.. والسبب دينا الشربيني

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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انتشر مقطع فيديو للهضبه عمرو دياب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يأخذ الهاتف من معجب خلال إحدى حفلاته الذي يقدمها.


وظهر عمرو دياب، "خلال الفيديو في الفيديو وهو ينزل من على المسرح واتجه إلى المعجب، الذي يحاول تصويره برفقة دينا الشربيني،" ليلتقط منه الهاتف من يده رغم محاولة دينا الشربيني إيقافه، إلا أنه دفع يدها وتوجه إليه، وبالفعل أخذ منه الهاتف.



وفي سياق منفصل كان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا في ختام مهرجان الجونة وسط حضور كبير من ضيوف المهرجان، وقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه كان في مقدمتها احدث أغانيه "الجو جميل" والتي طلبها الحضور أكثر من مرة

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