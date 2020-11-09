تعرف على مدة غياب فاتي عن الملاعب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى أنباء سيئة بشأن المدة المتوقعة لغياب نجم الفريق أنسو فاتي عن المباريات بسبب الإصابة.


وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فاتي كان قد غادر بين شوطي مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني وأعلن برشلونة أن فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فاتي سيخضع لاختبارات طبية جديدة اليوم لتحديد درجة الإصابة وبناء عليها ستتحدد فترة غيابه عن المباريات.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لجأ برشلونة إلى العلاج المحافظ بدون جراحة مع فاتي فإن فترة غيابه قد تكون لأكثر من شهر ونصف وقد تصل إلى ثلاثة أشهر.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأسلوب المعتاد لعلاج هذه الإصابات لدى اللاعبين الشباب هو خياطة الغضروف المفصلي وليس إزالته لكن إذا كشفت فحوصات اليوم أن الغضروف تضرر أكثر من المتوقع فإنه يجب إزالته بجراحة ولن تقل فترة غياب فاتي عن ثلاثة أشهر.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك تفاؤلًا في برشلونة لأن فاتي سار على قدميه بالأمس في غرفة الملابس عقب الإصابة ولم يكن يعرج.

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