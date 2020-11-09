إعلان الحصر العددي لدائرة بنها وكفرشكر وائتلاف الأحزاب يتقدم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على إنتخابات النواب بدائرة بنها وكفر شكر، برئاسة المستشار طارق أبوزيد، الحصر العددي لنتائج الدائرة بعد انتهاء فرز كافة الأصوات.

وجاء الحصر كالتالي بالنسبة للقوائم عدد الناخبين المقيدين 590514، ومن أدلوا بأصواتهم 203631، والباطلة 39359، والصحيحة 164272.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا علي 115778، وقائمة المستقلين 48494، وبالنسبة للفردي والمخصص لها 3 مقاعد إجمالي من أدلوا بأصواتهم 203631، والباطلة 11469، والصحيحة 192162.

وحصل المرشحون كالتالي مجدي سيف مستقبل وطن 104880، وجمال حجاج الشعب الجمهوري 10441، وجمال قؤاد وشهرته عربي فؤاد مستقبل وطن 102441، ومحمد عبد الفتاح 8110، ومجدي مسعود 72696، وإبراهيم سرحان 14515، وخالد عبد المحسن 11187، وعبد الحميد القاضي 6879، ومجدي عبد البديع 7467، وأدهم عطية 16028، وسعيد ندا 14686، ومحمد الطحلاوي 6686، ومحمد المسلمي 6861، ومحمد الأشهب 8033، وحمادة عوض 7835، وعلاء صبيح 6193، وجمال كوش 7430، ومحمد محي 3228، وهشام الجندي 4400، ومحمد منصور كابتن رمزي 10798، وخالد فاروق 4735، والسيد عبد اللطيف 2854، وسمير الحلواني 1940، ومحمد نصر 2513، وطارق حسين 2438، ومحمد عبد الرحمن 1884، وأحمد فارس 2237، ومحمد الزهار 2718، وصبحي عفيفي 2469، وكمال الصياد 3920، وإيهاب إمام 16981.

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