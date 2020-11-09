وزيرا الرياضة والصحة ومستشار الرئيس يشاركون في تكريم الأطباء بنادي طلعت حرب

وأوضح شريف خليل، مدير النادي، أنه سيقام قبيل حفل التكريم افتتاح لمعرض الكتاب فى دورته الخامسة والذى ينظمه النادى بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والذى اختار شخصية الروائى الكبير د محمد المنسى قنديل شخصية العام لهذا المعرض باعتباره طبيبا وروائيا.



برنامج الحفل يتضمن فيلما تسجيلىا وحفل موسيقى مع تقديم دروع وشهادات تكريم لضيوف الحفل.



وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ



يقام نادي طلعت حرب غدا الثلاثاء، حفل تكريم لشهداء الأطباء ضحايا كورونا ومجموعة من أطباء العزل الذين بذلوا جهودا كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا ومازالوا يقدمون تضحيتهم بحضور كلا من وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحى، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ولفيف من الشخصيات العامة والنوابجدير بالذكر ان الدكتور محمد محمود الأتربى رئيس مجلس ادارة النادى ورئيس مجلس إدارة بنك مصر كان قد وجه الدعوة لنقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيرى ولمجلس النقابة للتكريم بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.