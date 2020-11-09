محمد صبحي يستعيد ذكرياته بالفنانة الراحلة سعاد نصر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعاد الفنان محمد صبحي ذكريات عمله مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، مُشيرًا إلى أنها تلميذته، وأنه شاهدها لأول مرة وهي تبكي أثناء خروجها من المعهد العالي للفنون المسرحية، ووقتها قالت له أنها لم تنجح للمرة الثانية التي قدمت فيها بالمعهد.

وقال محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي: أنه طلب منها وقتها أن يقوم بتدريبها بدون مقابل، قائلاً :"قولتلها أنا بشوفك وانتي بتدربي على السلم، تعالي أنا هدربك، فقالتلي مش معايا فلوس، فضحكت وقولتلها لا من غير فلوس".

وأوضح محمد صبحي أنه كان يقوم بتدريب عشرة تلاميذ كل عام، وقام بالتدريس للفنانة للراحلة سعاد نصر لمدة أربعة أعوام في المعهد؛ لأنه صار مُعيدًا وقتها، قائلاً:" وبدأت علاقته بها كزملاء، بس فرحتي أن أنا كان نظرتي صح، وسعاد نصر برج الحوت زيي، كنت أقولها ميركبوش مع بعض حوت مع حوت، تقولي لا هنكسر القاعدة".

وأشار محمد صبحي إلى أن سعاد نصر كانت إنسانة عظيمة، مُوضحًا:"أفاجأ بيها بتقولي فلان غلبان ومش عارف عنده مشكلة إيه وعايزين نلم له، فلان تعبان عايزين نسأل عليه وأنا بقيت مندهش ربنا يجعله في ميزان حسناتها".

وقال أنه اتفق معها بعد أسبوع أو أسبوعين على تصوير مسلسل "يوميات ونيس"وأن يضحكوا مثلما يحدث في المواقف الحياتية العادية، مُضيفًا :" كنت بقول الإفيه وبجدها تمسك بالخيط وتكمل وتضحك ".

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