محافظ الإسكندرية: استيعاب الأمطار قد يكلفنا 15 مليار جنيه (فيديو)

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعرضت لموجة صعبة من الأمطار، حيث تم الاستعانة بالقوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأوضح "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن تكلفة رفع الطاقة الاستيعابية لمياه الأمطار كبيرة جدا، وهناك دراسة كشفت أنه هذه التكلفة قد تصل ما بين 13 إلى 15 مليار جنيه، بجانب هدم عدد من البيوت وتكسير الشوارع.





وذكر المحافظ أن العمارات المخالفة والمباني العشوائية جزء من الأزمة، مضيفا أنه لولا إيقاف المبانى العشوائية لأصبح الأمر أكثر سوءا، فى ظل كميات الأمطار التي تصل لأضعاف السنوات الماضية.





وفيما يتعلق بالمدارس، قال إنه تم تعطيل المدارس يومي السبت والأحد، ولكن جو اليوم الاثنين مشمس، وهناك تنسيق مع هيئة الأرصاد.





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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حالة الطقس اليوم أفضل من الأمس، مشيرًا إلى أن تساقط الأمطار كانت بسيطة ومتوسطة على جميع أنحاء المحافظة.





وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن جميع سيارات الشفط تولت تصريف المياه في جميع الشوارع الرئيسية، كما عملت على تصريف الأمطار التي وصلت إلى المنازل.





وتابع "الوضع افضل من أمس، الشوارع الرئيسية تعمل بصورة جيدة والسيولة المرورية جيدة باستثناء بعض تجمعات المياه في بعض الشوارع الجانبية والتي يتم تصريفها حاليًا، الوضع إلى حد ما جيد".



