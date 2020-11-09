جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاحتفال الإحتفال بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بحضور اللواء أركان حرب باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الأسلامى والمسيحي وأسر شهداء ومصابي الحرب.

ووقف محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء والحضور دقيقة حداد وقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد المحافظ أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي تخليدا لذكري شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن مصرنا الغالية ليسجلوا أروع البطولات وحققوا لنا ما ننعم به ونعيشه الآن من أمن وأمان.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم وآبائهم من تضحيات وبطولة مؤكدا علي أن المحافظة تطلق أسماء الشهداء علي الميادين والمدارس والمعاهد الازهرية تخليدا لذكراهم ولتظل شاهدة على بطولاتهم من اجل الوطن.

كما نقل اللواء باسم عزت، تحيات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة مشيرا إلى أن الجمعية تحتفل اليوم بتكريم عدد من أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة قنا مؤكدا أن هذا الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه من الشهداء والمصابين ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.

وقام المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بمنحهم عدد من الهدايا العينية.
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا
جمعية المحاربين القدماء تكرم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية في قنا

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