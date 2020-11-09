مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلنت اللجنة العامة لبرلمان 2020 بدائرة مرتضي منصورة ارقام المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة ولم تشمل رئيس نادي الزمالك الذي جاء في الدور السادس.

وحسمت الأصوات خوض الإعادة لبدوي عبد اللطيف 32488، احمد الالفي 31578، عبد الفتاح البحراوي 24768، محمود العزب 24791، اسامة راضي 22972 فيما جاء المستشار مرتضى منصور 21271..

فيما خسر المستشار مرتضى منصور مقعدة في البرلمان المقبل بعد فشلة فى تحقيق العدد المطلوب من الأصوات.


يشار إلى أن الكتلة التصويتية لمركز ومدينة ميت غمر ١٠٧٦٨٧صوت عددالاصوات ٢٨٦٥٨، المركز الكتلة ٤١٤٤٤٨ صوت، عدد الاصوات ١٦٩٥٨٩صوت، والاجمالى الكتلة التصويتية ٥٢٢١٣٥، عدد الاصوات١٩٨٢٤٧ اي جائت النسبة ٣٧،٩٧% لمن شاركوا وادلو بأصواتهم.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.
مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020
مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020
مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020
مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020
مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020
مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020

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