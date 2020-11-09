لميس الحديدي تعلق على انتقادات إقامة مهرجان الجونة
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
أماني سلام
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انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، الهجوم الكبير الذي تعرض له مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة بسبب إصابة عدد كبير من النجوم المشاركين خلال الفعاليات.
وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة “ON E”: “الناس اللي بتقول إنتوا سايبين السينمات وسايبين المهرجانات، الدولة حتى هذه اللحظة وفي ضوء أرقام الوضع الوبائي على الأرض مش عايزة تقفل النشاطات.. لا نريد أن يكون هناك غلق جزئي للنشاطات الحاجات دي فيها أكل عيش للناس سواء مطاعم أو سينمات أو حتى المهرجانات، لكن الناس لازم تاخد بالها لا بد أن تقوم بالتباعد والكمامة بقت جزء من حياتنا.
وأضافت "قدامنا حلين إما نقفل وإحنا مش عايزين، أو نتعايش ونتعلم كيف نحمي أنفسنا، الدولة مسؤوليتها تجهيز الأماكن والمستشفيات وتوفير الأدوية، وتغلق إذا اضطررنا لذلك لكن المواطن بالأساس عليه مسؤولية حماية نفسه ومن حوله”.
وأشارت “الفيروس بقى جامد تاني وحواليا ناس كتيرة مصابة وبدأنا نكلم دكاترة من أول وجديد وندخل ناس المستشفيات بعد شهور طويلة"
وتابعت" وعلى فكرة مش بس كبار السن بقى حوالينا شباب كتير في أعمار 18-25 سنة بدأوا يصابوا ويجيلهم الفيروس بعضهم بلا أعراض وبعضهم بأعراض صعبة جدًا.. أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم ماتزقوناش للإغلاق خلونا ننتفس شوية لا تدفعوا الدولة لإغلاق جزئي أو أكبر من ذلك”.
وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة “ON E”: “الناس اللي بتقول إنتوا سايبين السينمات وسايبين المهرجانات، الدولة حتى هذه اللحظة وفي ضوء أرقام الوضع الوبائي على الأرض مش عايزة تقفل النشاطات.. لا نريد أن يكون هناك غلق جزئي للنشاطات الحاجات دي فيها أكل عيش للناس سواء مطاعم أو سينمات أو حتى المهرجانات، لكن الناس لازم تاخد بالها لا بد أن تقوم بالتباعد والكمامة بقت جزء من حياتنا.
وأضافت "قدامنا حلين إما نقفل وإحنا مش عايزين، أو نتعايش ونتعلم كيف نحمي أنفسنا، الدولة مسؤوليتها تجهيز الأماكن والمستشفيات وتوفير الأدوية، وتغلق إذا اضطررنا لذلك لكن المواطن بالأساس عليه مسؤولية حماية نفسه ومن حوله”.
وأشارت “الفيروس بقى جامد تاني وحواليا ناس كتيرة مصابة وبدأنا نكلم دكاترة من أول وجديد وندخل ناس المستشفيات بعد شهور طويلة"
وتابعت" وعلى فكرة مش بس كبار السن بقى حوالينا شباب كتير في أعمار 18-25 سنة بدأوا يصابوا ويجيلهم الفيروس بعضهم بلا أعراض وبعضهم بأعراض صعبة جدًا.. أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم ماتزقوناش للإغلاق خلونا ننتفس شوية لا تدفعوا الدولة لإغلاق جزئي أو أكبر من ذلك”.