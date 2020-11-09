لميس الحديدي تعلق على انتقادات إقامة مهرجان الجونة

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انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، الهجوم الكبير الذي تعرض له مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة بسبب إصابة عدد كبير من النجوم المشاركين خلال الفعاليات.







وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة “ON E”: “الناس اللي بتقول إنتوا سايبين السينمات وسايبين المهرجانات، الدولة حتى هذه اللحظة وفي ضوء أرقام الوضع الوبائي على الأرض مش عايزة تقفل النشاطات.. لا نريد أن يكون هناك غلق جزئي للنشاطات الحاجات دي فيها أكل عيش للناس سواء مطاعم أو سينمات أو حتى المهرجانات، لكن الناس لازم تاخد بالها لا بد أن تقوم بالتباعد والكمامة بقت جزء من حياتنا.





وأضافت "قدامنا حلين إما نقفل وإحنا مش عايزين، أو نتعايش ونتعلم كيف نحمي أنفسنا، الدولة مسؤوليتها تجهيز الأماكن والمستشفيات وتوفير الأدوية، وتغلق إذا اضطررنا لذلك لكن المواطن بالأساس عليه مسؤولية حماية نفسه ومن حوله”.



وأشارت “الفيروس بقى جامد تاني وحواليا ناس كتيرة مصابة وبدأنا نكلم دكاترة من أول وجديد وندخل ناس المستشفيات بعد شهور طويلة"





وتابعت" وعلى فكرة مش بس كبار السن بقى حوالينا شباب كتير في أعمار 18-25 سنة بدأوا يصابوا ويجيلهم الفيروس بعضهم بلا أعراض وبعضهم بأعراض صعبة جدًا.. أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم ماتزقوناش للإغلاق خلونا ننتفس شوية لا تدفعوا الدولة لإغلاق جزئي أو أكبر من ذلك”.