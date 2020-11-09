اتحاد الكرة يضع الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية في مأزق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
أمل الحلفاوي
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يواجه رباعي الدوري المصري المشارك في البطولات الإفريقية مأزق كبير بسبب اتحاد الكرة المصري.

يأتي ذلك بسبب الموعد المحدد من الاتحاد المصري لكرة القدم، للقيد المحلي سواء فترة الصيفية التى سيتم إغلاقها يوم 19 نوفمبر الجاري أو فترة الشتوية والتى ستبداً من 15 فبراير حتى 15 مارس المقبلين.

وحجز الأهلي "بطل الدوري المصري" والزمالك "وصيف الدوري المصري" مقعدهما في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، بينما يشارك بيراميدز صاحب المركز الثالث والمقاولون صاحب المركز الرابع في بطولة الكونفيدرالية.

ويعاني الأهلي والزمالك من أزمة حقيقية بسبب فترة القيد الأولى محلياً والتي تنتهي قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطالب مسئولو الناديين بضرورة مد فترة القيد المحلي لعدة أيام حتى يتمكن الثنائي من الاستفادة من لاعبيهم المُقيدين بالقائمة الحالية في النهائي الأفريقي الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، أو زيادة الأستبدال من 5 لـ7 لاعبين.

أما بالنسبة للرباعي ككل الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون، يواجهون أزمة كُبرى في فترة القيد الشتوية تتمثل في موعد فتح باب الإنتقالات الشتوية فلن يتمكن أي ناد من الأندية الأربعة من تدعيم قائمته الأفريقية في يناير المقبل لأن باب الأنتقالات الشتوية في القائمة الافريقية سيتم فتحه من 1 حتى 31 يناير المقبل.

ويعني ذلك أن باب الإنتقالات الشتوية في القائمة الإفريقية سيتم إغلاقه قبل فتح الإنتقالات الشتوية محليًا، لتُحرم الأندية المصرية من تدعيم صفوفها في ملحق القيد الإفريقي فيما ستكون الفرصة سانحة بالتأكيد لأندية القارة السمراء وتحديداً بشمال إفريقيا بتدعيم صفوفها بصفقات قوية ما يمنحها قوة وفرصة للريادة الكروية على حساب الأندية المصرية.

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