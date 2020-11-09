ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة

حافظ ميلان على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم تعادله مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدفين على ملعب سان سيرو، في ختام مواجهات الجولة السابعة.





سجل هدفي هيلاس فيرونا، أنتونين باراك ودافيد كالابريا ضد ماماه، فيما تعادل للروسونيري جيانياكومو مانيني ضد مرماه، وزلاتان إبراهيموفيتش.





بهذا الفوز، واصل ميلان تصدره لجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، مقابل 12 نقطة لهيلاس فيرونا في المركز الثامن.





وفي نفس الجولة، تعادل يوفنتوس مع مضيفه لاتسيو بهدف لهدف، وهي نفس نتيجة لقاء أتالانتا ضد ضيفه إنتر ميلان.





وتغلب روما على مضيفه جنوى بثلاثية مقابل هدف، وفاز نابولي على أرض بولونيا بهدف دون رد.





وأصبح ترتيب الدوري الإيطالي عقب نهاية مباريات الجولة السابعة على النحو التالي.

1- ميلان 17 نقطة.

2- ساسولو 15 نقطة.

3- نابولي 14 نقطة.

4- روما 14 نقطة.

5- يوفنتوس 13 نقطة.

6- أتالانتا 13 نقطة.

7- إنتر ميلان 12 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 12 نقطة.

9- لاتسيو 11 نقطة.

10- سامبدوريا 10 نقاط.

11- كالياري 10 نقاط.

12- فيورنتينا 8 نقاط.

13- سبازيا 8 نقاط.

14- بولونيا 6 نقاط.

15- بارما 6 نقاط.

16- بينيفينتو 6 نقاط.

17- تورينو 5 نقاط.

18- جنوى 5 نقاط.

19- أودينيزي 4 نقاط.

20- كوروتوني نقطتين.