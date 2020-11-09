أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9-11-2020

افتتح أسعار صرف الريال مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاثنين في البنوك على استقرار حول مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 9-11-2020:

وقد جاءت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري كالاتي:

سعر صرف الريال السعودي في بنك عوده:

4.17 جنيه للشراء و4.2 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الاسكندرية:

4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول:

4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التجاري الدولي :

4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلي سعر واقل سعر لشراء وبيع الريال السعودي في البنوك المصرية:

وبذلك قدم بنك عودة على سعر شراء الريال السعودي عند 4.17 جنيه، وعرض بنك الاسكندرية اقل سعر بيع الريال السعودي عند 4.19 جنيه.