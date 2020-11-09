تفاصيل شخصية درة في حكاية "فى الحب سوا" من مسلسل "إلا أنا"

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تُشارك الفنانة درة في الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، والتي تحمل اسم "في الحب سوا"، وتُجسد خلالها دور إمرأة غير متزوجة وتحب الأطفال، فيدفعها ذلك إلى التبني، وتدور الأحداث عن فكرة التبني وطريقة تربيتهم، والمسلسل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج محمود كامل.





مسلسل "إلا أنا"، يضم ثماني حكايات، وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والحكاية السابعة "ربع قيراط" التي تقوم ببطولتها ريهام عبد الغفور، والتي تُعرض حاليًا على قناة"Dmc".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية مشاركتها في مسلسل "بلا دليل"، الذي شارك في بطولته خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.