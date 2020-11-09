إقليم ناغورني كاراباخ يعلن مقتل 44 من قواته في المعارك مع أذربيجان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلن إقليم ناغورني كاراباخ، صباح اليوم الاثنين، مقتل 44 من قواته في المعارك مع قوات أذربيجان خلال الساعات الأخيرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أصدرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأحد، بيانًا نفت فيه سقوط مدينة شوشا الاستراتيجية في منطقة قره باغ المتنازع عليها بيد القوات الأذربيجانية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية ، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك": المعارك في شوشا مستمرة، انتظروا وثقوا بقواتنا!".

 

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأذربيجانية، سيطرتها على بلدة شوشة الاستراتيجية في ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

دمرت قوات الدفاع الأذربيجانية، 4 دبابات في إقليم قره باغ، في حين اتهمت يريفان الجيش الأذربيجاني بتنفيذ قصف عشوائي لعاصمة الإقليم ستيباتاكيرت.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بيانًا قالت فيه، إن القوات الأرمنية استهدفت خلال يوم أمس والليلة الماضية بالمدافع وقذائف الهاون مواقع عسكرية ومناطق سكنية أذربيجانية، مخلفة قتيلا وعددا من الجرحى، وسط استمرار المعارك على مختلف محاور الجبهة.

 

وبحسب البيان، رد الجيش الأذربيجاني على القصف الأرمني بإطلاق النار على "أهداف عسكرية مشروعة"، مكبدا العدو خسائر في الأفراد والمعدات، تشمل 4 دبابات "تي-72"، إضافة إلى مدفعين وعدة شاحنات محملة بالذخائر.

 

وقد قالت سلطات الطوارئ في أرمينيا، مساء أمس السبت، إن القوات الأذربيجانية واصلت القصف العشوائي للأحياء السكنية والمرافق العامة في ستيباناكيرت، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة دون وقوع إصابات.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوهفانيسيان، في وقت سابق، أن القتال مستمر في محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، داعيا الأرمن إلى الوثوق بقواتهم.

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