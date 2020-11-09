4 حكام مرشحون لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن 4 حكام قامت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بترشيحهم من أجل إدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وأفادت الصحيفة المنتخب المغربية بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) رشح كلا من الحكم الجزائري مصطفى غربال والحكم المغربي رضوان جيد والحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز والحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء فيما تم استبعاد الحكم الجامبي بكاري جاساما.





وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الأهلي تمكن من الإطاحة بالوداد المغربي من نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز عليه في الدور قبل النهائي من البطولة بينما تمكن الزمالك من الفوز على الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي من البطولة وتأهل للمباراة النهائية لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في ديربي مصري خالص.



