تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
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تعادل نادي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 13 من بداية اللقاء، ثم تعادل جابرييل خيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 17 يحتل بها المركز الثالث، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي، يوم السبت 21 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

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