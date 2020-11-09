البورصة اليابانية تحقق أرقام قياسية بعد فوز "بايدن" بالانتخابات الأمريكية

بلغ المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود تقريبا، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، فيما قاد سهم هوندا موتور المكاسب بين شركات صناعة السيارات بفضل أرقام أرباح قوية.

وسارع المستثمرون، الذين أحجموا عن الشراء الأسبوع الماضي بسبب الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، للشراء إذ يركزون على قدرة بايدن على توسعة تحفيز مالي واتخاذ تدابير لخفض انتشار كوفيد-19.

وارتفع المؤشر نيكي 2.12 بالمئة إلى 24839.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 1991، ليربح 8.1 بالمئة في الجلسات الخمس الماضية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 بالمئة إلى 1681.90 نقطة، وهو مستوى لم يُسجل منذ أواخر فبراير شباط.

وربح سهم هوندا موتور 9.4 بالمئة بعد أن حققت شركة صناعة السيارات أرباحا فصلية قوية ورفعت توقعاتها للأرباح.

وواصل سهم تويوتا موتور، التي أعلنت عن أرباحها يوم الجمعة، مكاسبه ليرتفع 2.2 بالمئة، بيد أن مازدا موتور خالفت الاتجاه العام عبر الانخفاض 2.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح مخيبة للتوقعات.

وربح سهم شركات صناعة معدات النقل 2.4 بالمئة.

وقفز سهم سوشيرو جلوبال 15.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم السوشي عن أرباح أفضل من التوقعات للربع الممتد بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، لتتعافى من تراجع ناجم عن الوباء في الربع السابق.

كما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة المتجددة عقب فوز بايدن. وربح سهم رينوفا 6.4 بالمئة وارتفع سهم ويست هولدينجز 3.4 بالمئة وإريكس 13.2 بالمئة.

على الجانب الآخر، نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 11 بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن خطط لبيع أسهم جديدة لجمع نحو 1.6 مليار دولار. كما انخفض سهم إيه.إن.إيه المنافسة 1.9 بالمئة.