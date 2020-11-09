شريف رمزي:جدي كان فنان عظيم ولهذا السبب احتفل بعيد ميلاد والدتي كل عام

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أكد الفنان شريف رمزي، على حرصه الشديد في الاحتفال بعيد ميلاد والدته كل عام؛ لأنها أهم شيء في حياته، مُضيفًا:"بدي والدتي حقها وبعتبر أنه أقل كتير، وأمهاتنا من صنعتنا، الأم السند والضهر وهي بالنسبة لي شيء عظيم، وكل عام أكتب منشورًا عن والدتي في عيد ميلادها" .



وأوضح شريف رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن والدته انفصلت عن والده عندما كان في عمر ثلاث سنوات، وأنه عاصر جده صلاح ذو الفقار، وأنه أحب التمثيل من خلاله، بالإضافة إلى حب الحياة، مُضيفًا:"كان فنان عظيم وبيحب يبني اللي قدامه، وأنا بالصدفة طلعت بحب حاجات كتير زيه منها الألوان وحب نادي الزمالك وتفاصيل كتير جدًا".



وفي سياق آخر، شارك شريف رمزي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" واكلينها والعة "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري،

ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، محمد متولي.