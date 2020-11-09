العثور على مقابر جماعية في ليبيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
مقابر جماعية
مقابر جماعية
وكالات
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عثرت الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، على 112 جثة في مقابر جماعية متفرقة في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

 

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مدير الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين لطفي توفيق، قوله: "سبق أن اكتشفنا 14 جثة في 5 مقابر جماعية الخميس الماضي، و3 جثث أخرى في الموقع رقم 5 لاحقا".

 

وأضاف توفيق، أنه رغم عدم استكمال عمليات التثبت من هويات الجثث المكتشفة، إلا أنه يمكن القول أن معظم الجثث وجدت بملابس مدنية.

 

وأوضح توفيق، أنه تم التعرف على العديد من جثث النساء، وتابع: "في أعمال البحث السابقة وجدنا مقبرة جماعية فيها 4 نساء، وفي مقبرة جماعية أخرى وجدنا 8 جثث دفنت معا، بينها 3 لنساء" مشيرا إلى معلومات متضاربة حول مقابر جماعية في 16 نقطة في ترهونة.

 

وتابع: "استكملنا أعمال البحث في 6 نقاط محددة سابقا، وستواصل فرقنا أعمال البحث في بقية النقاط وفقا لما وصلنا من معلومات عن مواقع المقابر".

 

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