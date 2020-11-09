أسعار الدولار تفتح تعاملات على استقرار في معظم البنوك اليوم الاثنين 9-11-2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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مالت أسعار الدولار في بدابة تعاملات اليوم الاثنين إلى  الاستقرار بالبنوك المصرية وسط تسجيل تراجعت في بعضا منها.

وانخفض سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في  بنوك عودة  والمصري الخليجي والاهلي اليوناني  والاهلي الكويتي إلى 15.63 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 وعلى صعيد باقي البنوك شهد سعر صرف الدولار استقرار، حيث سجل في كريدي أجريكول بنك  وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر 15.76 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، واستقر في بنكى الأهلى ومصر عند مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

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