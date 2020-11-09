منع نجوم روما وفيورنتينا من الانضمام للمنتخب الإيطالي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
روما الايطالي
روما الايطالي
وكالات
Advertisements

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن هناك عدد كبير من نجوم فيورنتينا وروما لن يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب منعهم على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة أنسا للأنباء إن لاعبين من فيورنتينا لم يُسمح لهم بالسفر بعد أن أعلن النادي الجمعة، أن المهاجم خوسيه كايخون أصيب بكوفيد-19.

وأضافت أن الأمر جاء من السلطة المحلية في منطقة توسكاني والتي طلبت من جميع لاعبي فيورنتينا عزل أنفسهم لعشرة أيام باستثناء الذهاب إلى التدريب فقط.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إن أمراً مماثلاً صدر من السلطات الصحية في روما بعد إصابة المهاجم إيدن دجيكو بالفيروس.

وذكر فيورنتينا أن 13 من لاعبيه تلقوا دعوات للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية ومن بينهم إيريك بولغار (تشيلي) وسفيان أمرابط (المغرب) والثنائي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش ودوسان فلاهوفيتش.

وتلتقي صربيا بملعبها مع إسكتلندا في مواجهة فاصلة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الخميس المقبل، بينما تلعب تشيلي ضد بيرو وفنزويلا في تصفيات كأس العالم خلال الأيام العشرة المقبلة.

ومن بين لاعبي روما الذين قد يتأثرون بهذا الحظر المدافع الألباني ماراش كوموبلا ولاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان بالإضافة للعديد من اللاعبين المنضمين لتشكيلة إيطاليا.

ولم يصدر أي تعقيب بعد من الناديين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة روما الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى للخاسرين بالانتخابات: "تتعوض بعد 5 سنين" (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

طبيب هارفارد: تحذير عاجل للمصريين (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 5 ساعات

مرشح يحصل على 16 صوتا بعد وفاته

منذ حوالي 5 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء (فيديو)

08:13 ص

أحمد موسى للخاسرين بالانتخابات: "تتعوض بعد 5 سنين" (فيديو)

06:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض