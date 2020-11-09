فريدة سيف النصر تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في فيلم "عفريت ترانزيت"

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تُشارك الفنانة فريدة سيف النصر في فيلم "عفريت ترانزيت"، الذي يقوم ببطولته محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمود الليثي، هدى مجد، محمود حافظ، محمد جمعة، وهو من إخراج ياسر هويدي، تأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.



وأوضحت فريدة سيف النصر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، حيث تُجسد دور شقيقة الفنان بيومي فؤاد، ولديها ابن يُجسد دوره الفنان محمد ثروت يتعرض للقتل، ويظهر بعد ذلك في صورة عفريت، ومن ثم تتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



وأشارت فريدة سيف النصر أن ما جذبها للمشاركة في فيلم"عفريت ترانزيت" هو أن القصة مكتوبة بشكل رائع، قائلة:"القصة كانت لذيذة، وأنا بحب ثروت لإنه طيب أوي، والمخرج أول مرة يخرج سينما فمن حقه برضو إن أقف معاه".





أما عن مشاركتها في مسلسل موسى فقالت :"مافيش كلام أقدر أقوله غير إني فرحانة جدًا بمحمد رمضان ومحمد سلامة، وإن هبقى مع سينرجي؛ لإنهم ناس محترمين".



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، باسم سمرة، صبري فواز، سمية الخشاب، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخرج محمد سلامة.