إيمان العاصي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى" مع محمد رمضان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على بطولة مسلسل"موسى"، وتجسد خلال الأحداث دور فتاة صعيدية، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، صبري فواز، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، ضياء عبد الخالق، وتدور أحداثه في فترة الأربعينات والخمسينات.

وفي سياق آخر، تُشارك إيمان العاصي في مسلسل "واقع افتراضى" مع الفنان أحمد صلاح حسني، وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.




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