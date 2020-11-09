عمرو موسي: هذا ما يجب أن نفعله مع أمريكا بعد فوز بايدن (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة اختارت بايدن رئيسا لها، ويجب أن نعمل على الحفاظ على الصداقة مع هذه الدولة الكبرى، ونحافظ على مصالحنا ومصالح المنطقة.


وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يجب أن نتحدث مع القيادة الأمريكية الجديدة في إطار المصالح المصرية والأمريكية، معلقا: "ضروري أن نتكلم معهم من الآن"، موضحا أنه يجب شرح الوضع في مصر الآن. 


وأضاف، أن مصر دولة مستقرة، واقتصادها في تحسن مستمر، لافتا إلى أن الحكم الأمريكي قائم على "اللوبي" ويجب أن نشرح له ونتحدث معهم، ونقبل أمور ونرفض امور أخرى.

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بالأمس من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.


وتابع وزير الخارجية، أننا لنا تاريخ طويل من التعاون مع إدارات جمهورية وديمقراطية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية، وسوف نستمر في تعزيز هذا التعاون لأهميتها في تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تموج بالاضطرابات بالعديد من المواضع، متمنيًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة وأن تكون شريك فاعل في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

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