أسماء مرشحي الإعادة لبرلمان 2020 في الدائرة الثانية بالدقهلية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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يتنافس 4 مرشحين في الحولة الثانية لانتخابات برلمان 2020 في محافظة الدقهلية.

وجائت مؤشرات الفرز بحصول، حسن المير 26353،  اسماعيل الشريف 24888، جمال سعد الزهيري 18391، محمد علاق 17842 صوتا

تضم مركز المنصورة ومحله دمنه يتنافس ٤٥ مرشح منهم سيدة واحدة وقد دفعت ٩ احزاب ب ٨ مرشحين على مقعدين، وابرز المرشحين هم: محمد عقل ومحمد راس وعماد الملكى ومحمد حسين نيل وخالد خالد حماد ومحمد سمير المرسى ( الكابتن ) وامين الحارون وتامر ابو الخير وحسن هجرس وايناس فؤاد ومحمد الشريف وعبابموافى عبدالهادى واحمد عبدالمولى ( احمد الدويك ) وايمن فكرى العجمى وشعبان الالفى وعادل المغاورى وجمال سعد الزهيرى ورمضان ابو النجا وعلى ماهر والى ومحمد علاق ومحمود منصور وعلى شاكر ابوزيد وهانى ماجد محمد ومحمد ابوريا واشرف فارس والسعيد ابنادى ومحب الشايب والسيد حجازى واحمد حمزة وعبدالحميد موسى وعبدالناصر مسعد وحسن المير وحسن سنجاب ويوسف العجمى ومحمد مسعود وياسر الباز.

اسامه عبدة ومصطفى سراج وعصام نبوى والسعيد السيد وهانى السيد الامام وخالد الزينى وسرى الحداد ورضا جبر الدبيهى وسمير عادل عبدالسلام.

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