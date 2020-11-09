تعرف علي 4 مرشحين يتنافسون في الإعادة بالدائرة الأولي بالدقهلية

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أعلنت اللجنة العامة عن الدائرة الأولى دائرة قسمي أول وثان المنصورة عن أن الحصر العددى للكتلة التصويتية لمقاعد مجلس النواب قد أسفر عن صعود 4 مرشحين للجولة الثانية "الإعادة".



وبلغ عدد المقيدين بالدائرة ٤٣٧٦١٥، وبلغت الأصوات الباطلة ٩٦٧٩ صوتًا، والأصوات الصحيحة ٨٠٥٩٧ صوتًا، وحصل وحيد فودة (تحالف المهانة) على ٣٥٥٢٣ صوتًا، وأحمد الشرقاوي على ٢٥٢٢٩ صوتًا، ومحمد البسيوني (تحالف المهانة) على ٢٢٤١٤ صوتًا، ونبيل أبو وردة ١٣٦١٦ صو تًا فيما كان أقرب المتنافسين محمد الشناوي ١١٤٣٦ صوتًا، وعادل رجب ٧١٤٢ صوتًا، وداليا الإتربي ٥١١٢صوت.



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.