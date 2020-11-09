نجم توتنهام: قادرون على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:15 ص
عبد القادر عرابي
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يرى المهاجم الدولي هاري كين، نجم توتنهام، أن فريقه قادر على حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.
وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بالنظر إلى قائمة الفريق، فإننا قادرون على الفوز باللقب".
وأضاف: "أرى أنه لن يتمكن أحد الاندية من السيطرة على البطولة في الموسم الجاري، مثلما حدث مع ليفربول ومانشستر سيتي".
وتابع: "لدينا الحافظ للتتويج باللقب هذا الموسم، خاصة وأنني لا أمتلك أي لقب خلال مسيرتي الإحترافية".
وأتم: "من الجيد ضم بعض اللاعبين ذوي الخبرة والبطولات هذا الصيف مثل جاريث بيل وجو هارت، فهذا سوف يساعدنا على تحقيق أهدافنا".
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