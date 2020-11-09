نجم توتنهام: قادرون على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

يرى المهاجم الدولي هاري كين، نجم توتنهام، أن فريقه قادر على حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.





وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بالنظر إلى قائمة الفريق، فإننا قادرون على الفوز باللقب".





وأضاف: "أرى أنه لن يتمكن أحد الاندية من السيطرة على البطولة في الموسم الجاري، مثلما حدث مع ليفربول ومانشستر سيتي".





وتابع: "لدينا الحافظ للتتويج باللقب هذا الموسم، خاصة وأنني لا أمتلك أي لقب خلال مسيرتي الإحترافية".





وأتم: "من الجيد ضم بعض اللاعبين ذوي الخبرة والبطولات هذا الصيف مثل جاريث بيل وجو هارت، فهذا سوف يساعدنا على تحقيق أهدافنا".



