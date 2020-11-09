البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة الفراعنة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:10 ص
حسام البدري
حسام البدري
ريهام عبد المحسن
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حسم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة حول شارة القيادة في صفوف الفراعنة أثناء مباراتي توجو.

وشدد البدري على أن عبد الله السعيد نجم براميدز سيرتدي شارة قيادة منتخب مصر أثناء مباراتي الفراعنة المقبلة أمام منتخب توجو وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال البدري في تصريحات صحفية:"حسمنا هذا الملف تمامًا وأعلنت مرارًا وتكرارًا أنها بالأقدمية وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر".

وعلى نفس الجانب، أخبر الاتحاد التوجولي لكرة القدم نظيره المصري بموعد وصول بعثة منتخب توجو إلى القاهرة يوم 12 نوفمبر الحالي وذلك استعدادا لمواجهة منتخب مصر يوم 14 من نفس الشهر على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 في الكاميرون علما بأن مباراة الجولة الرابعة في التصفيات ستجمع المنتخبين يوم 17 نوفمبر الحالي في العاصمة التوجولية لومي.

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