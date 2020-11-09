إعلان الحصر العددي لدائرة شبين القناطر بالقليوبية

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انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم، حيث أظهرت عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات، حصول المرشحين بالدائرة علي الاصوات التالية:



سمير صبحي ٨٣ ألف، حافظ عمران ٨٢ ألف، عبدالعزيز الصفتى ١١٢٠٨، محمد عبد الغني ١٨٥٤٥، هناء علام ٤٧٨٨، محمد مختار ٦٠٣١، محمود الغزالى ١٠٦٢٥، علاء عطا ٤٦٤٥، محمود عثمان ٨٦٠٢، محمود الليثي ٦٢٥٢، مدحت العطار ٦١٩٦، ماهر مجدى ٣٧٢٥، سيد عبيدو ٣٣٦٤، أحمد حمدى ٧٥٢٨، أحمد مجد ١٩١٠، أحمد عمر ٧٣٦٥، مجدى فؤاد ٧٧٩٥، محمود عابدين ٥٣٢٨، حمدي حافظ ١٢٧٣، إبراهيم أبو باشا ٤٥٣٦، أشرف فتح الباب ٣١٩٩، ضياء السيد ٣٥٢١، محروس سيحا ١٤٠٠٠.



ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بمحافظة القليوبية، 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا، موزعين على 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي.



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.