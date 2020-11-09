نجم المنتخب الأولمبي: مؤمن زكريا من اللاعبين القلائل الذين يجيدون الدفاع والهجوم بنفس المستوي









تحدث كريم العراقي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي ونجم المنتخب الأولمبي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال كريم العراقي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا من اللاعبين القلائل الذين يجيدون الدفاع والهجوم بنفس المستوي".





وتابع: "أشاهد مؤمن زكريا واستمته بذلك وهو لاعب كثير التحرك داخل الملعب ويغطي إلتزاماته سواء دفاعيًا أو هجوميًا".





وأضاف: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"



