باسم مرسي يكشف عن صراع لقب الهداف مع مؤمن زكريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حاليًا والزمالك سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "دخلت في تحدي مع مؤمن زكريا على لقب الهداف أثناء فترة لعبنا للزمالك ولكن مؤمن لاعب كبير".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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