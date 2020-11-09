باسم مرسي يكشف عن صراع لقب الهداف مع مؤمن زكريا









تحدث باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حاليًا والزمالك سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "دخلت في تحدي مع مؤمن زكريا على لقب الهداف أثناء فترة لعبنا للزمالك ولكن مؤمن لاعب كبير".





وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".



