تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة









انتهت قمة الجولة الثمانة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي شهدها ملعب الإتحاد.

تقدم النجم المصري محمد صلاح للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل جابرييل خيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، تقدم مانشستر سيتي للمركز العاشر برصيد 12 نقطة، بينما تراجع ليفربول للمركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وستكون المواجهة المقبلة لمانشستر سيتي، يوم السبت 21 نوفمبر، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام مضيفه توتنهام بملعب الأخير، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ولنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت جرينتش.



