محمد ناجي جدو: مؤمن زكريا لاعب لن يتكرر في تاريخ الكرة المصرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد ناجي جدو، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال محمد ناجي جدو في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب لن يتكرر في تاريخ الكرة المصرية بفضل مهاراته وقدراته التهديفية".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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