تأجيل طرح فيلم "وفاة على النيل" من بطولة ممثلة إسرائيلية إلى أجل غير محدد!





عرّض أحدث أفلام الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، إلى تأجيل طرحه في دور العرض السينمائية.





وأعلنت شركة "ديزني" تأجيل عرض فيلم "Death on the Nile" (وفاة على النيل) إلى أجل غير محدد، والذي كان من المقرر أن يطرح في 11 ديسمبر المقبل، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.





وليست هذه هي المرة الأولى الي يتم فيها تأجيل عرض الفيلم، إذ كان من المقرر أن يطرح في شهر أكتوبر.

وعزت مجلة "فارايتي" سبب تأجيل طرح الفيلم إلى جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلى أن الذهاب إلى دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة وسط انتشار الوباء لم يساعد على تحقيق انتعاشة في صناعة السينما، خاصة وأن الأسواق الرئيسية الموجودة في مدن لوس أنجلوس ونيويورك ما زالت مغلقة، ووفقا لموفع "كومسكور"، فإن ما يقرب من 50% من دور العرض الأمريكية فقط مفتوحة حاليا للجمهور.





وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل اسم "Death on the Nile" (وفاة على النيل) المستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أغاتا كريستي، في ثلاثينيات القرن الماضي على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.

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